Imperia: odore nauseabondo emanato dal depuratore, la forte crituca di un cittadino

"Volevo segnalare il problema creato dalla strana manutenzione del depuratore che oltre ad essere stato costruito in una zona pregiata al centro della città, oltre ad essere la 'fogna' di mezza riviera emana un odore insopportabile e indegno di una città che vuole definirsi turistica.



Esite anche un problema di salute pubblica: ieri mi sono recato a fare spesa in un supermercato delle ex ferriere e ho subito avvertito una puzza insopportabile che prendeva alla gola in modo violento; stamattina al mercato nel piazzale a fianco dell'Agnesi l'odore era veramente nauseabondo. Possibile che non si possa fare nulla per rendere il depuratore invisibile almeno dal punto di vista dell'olfatto?".