Al Molo è sempre “Back to school”: in regalo una mascherina per gli studenti

A qualche giorno dall’apertura delle scuole previste per lunedì 14 settembre al Molo 844 di Vado Ligure è tutto pronto per il “Back to school”.

“Non vediamo l’ora di accogliervi con un sacco di prodotti dedicati alla riapertura delle scuole. Con i tanti negozi presenti al Molo vi assicuriamo acquisti intelligenti e con un ottimo rapporto qualità/prezzo” dicono dal centro commerciale più grande della regione Liguria.

Tutte le famiglie potranno sentirsi sicure di passeggiare e passare del tempo all’aria aperta approfittando di promozioni e sconti dedicati al #BackToSchool e non solo, con la tranquillità di avere anche un ampio parcheggio a disposizione.

Ma le sorprese non sono finite: fino a esaurimento scorte, sarà possibile ritirare la mascherina firmata Molo 8.44 in fantasia, realizzata per tutti gli studenti che stanno riprendendo le attività scolastiche. Il gadget sarà disponibile presso la direzione del Molo al primo piano dell’edificio: non aspettate, è davvero cool.

Una #ShoppingExperience da #BackToSchool, perché la gioia di ripartire è tanta.