Taggia: asilo nido Girotondo chiuso, il consigliere Orengo "Possibile privatizzazione?"

"Non vorrei mai che tutto questo incidente di percorso sia un modo per arrivare a privatizzare il servizio". E' questa l'ipotesi avanzata a Taggia da Roberto Orengo, consigliere comunale de "Il Passo Giusto", in merito all'asilo nido Girotondo. "C’è ancora troppa incertezza rispetto ai protocolli da applicare" - aveva scritto l'assessore all'istruzione Barbara Dumarte sui social network rispondendo alle lamentele di un genitore per il ritardo nella comunicazione alle famiglie, a pochi giorni dall'ipotizzata riapertura.

Adesso la questione approderà nelle prossime settimane in consiglio comunale. Infatti, Orengo ha presentato una interrogazione nei confronti dell'assessore Dumarte. "Lunedì 7 settembre tale servizio non è stato riaperto creando forti disagi per le famiglie. - spiega Orengo - L'asilo nido comunale, svolge la sua attività ormai da decenni sul nostro territorio, è un'importante servizio a carattere educativo e sociale rivolto ai bambini e rappresenta un supporto per rispondere ai bisogni delle famiglie".

"I genitori avevano fatto l'iscrizione e la notizia della chiusura è arrivata con grande ritardo e ora non si sa se e quando riaprirà. Mi chiedo che fine farà il personale specializzato che operava nella struttura? Verrà riassorbito dal Comune? Questi bambini che avrebbero dovuto usufruire del nido dove verranno portati adesso? - si chiede il capogruppo de Il Passo Giusto - Mi è giunta all'orecchio anche l'indiscrezione che il servizio potrebbe essere privatizzato in un secondo momento".