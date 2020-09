Ventimiglia: Volpi replica a Riolfo “Rammentiamo che manutenzione, messa in sicurezza e gestione degli edifici scolastici spettano al Comune”

“Un folto gruppo di famiglie di Ventimiglia ha scritto all’assessore Mabel Riolfo, esprimendo profonda preoccupazione in merito alle scuole dell'infanzia e primarie di via Roma, le cui condizioni drammatiche hanno generato la necessità di allestire tre tensostrutture per consentire la ripresa della didattica. Un grido di allarme cui l’assessore ha risposto invitando i cittadini a firmare contro la ministra Azzolina. È il solito, ormai stucchevole scaricabarile degli esponenti del centrodestra: quando non si dimostrano all'altezza delle deleghe loro assegnate, si lamentano del Governo con proclami fuori luogo e avulsi dalla realtà”.

Ad intervenire sull’argomento la deputata M5S Leda Volpi che continua: “Ricordiamo all’assessore che manutenzione, messa in sicurezza e gestione degli edifici scolastici spettano al Comune e che se ella avesse fatto bene il proprio lavoro anziché lasciarsi distrarre dall’eterna campagna elettorale della sua compagine, oggi le scuole di via Roma sarebbero state pronte per la prima campanella”.

“Riolfo dunque faccia pace con sé stessa e legga i dati: infatti, dal Governo e dal Ministro dell'Istruzione Azzolina sono stati stanziati per la scuola, da gennaio ad oggi, quasi 6 miliardi di euro, di cui 2,9 per garantire una riapertura dell'anno scolastico in piena sicurezza e la restante parte da spendere in edilizia scolastica, arredi, strumenti informatici e assunzione di docenti e personale scolastico. Se Riolfo non è stata all’altezza dei compiti che le sono stati assegnati, faccia autocritica e impari ad ascoltare i cittadini. Gettare fumo negli occhi delle famiglie con la propaganda - conclude la deputata M5S - non risolve le criticità degli edifici scolastici di Ventimiglia che, lo ribadiamo, sono in capo al suo assessorato”.