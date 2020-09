Sanremo: Paolo Ciarloe e Michaela Hutupasu, new entry nel partito FdI matuziano

Fratelli d' Italia Sanremo per voce del coordinatore cittadino Antonino Consiglio e del vice Graziano Pedante annuncia con grande soddisfazione l'adesione al partito di Paolo Ciarlo, ispettore della guardia di finanza in congedo, e Michaela Hutupasu, operatore socio sanitario, entrambi candidati alle ultime elezioni amministrative di Sanremo nelle fila della Lega.

"Questo - dichiarano Consiglio e Pedante é l'ennesimo segnale che il partito, grazie al lavoro capillare di dirigenti, iscritti e simpatizzanti, si sta radicando sempre più sul territorio".

"L'adesione di Ciarlo e della Hutupasu - continuano i due esponenti di Fratelli d’Italia - é stata dettata dalla condivisione delle idee e dei valori portati avanti dalla nostra leader Giorgia Meloni e che in pochi mesi hanno fatto crescere il partito dal 4% al quasi 18%, con un trend che si registra anche a livello locale, ma anche dall'apprezzamento della gestione organizzativa del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo che con i suoi dipartimenti mette a disposizione della collettività capacità personali e professionalità e porta avanti un progetto serio e concreto che ha come obiettivo principale quello di tutelare la collettività e far crescere il partito".