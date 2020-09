Imperia, l'ex vice Ministro Intini a sostegno della lista Massardo: "Un laboratorio politico importante dal valore nazionale" (Foto e video)

Continuano gli appuntamenti sul territorio della lista a sostegno della candidatura di Aristide Fausto Massardo alla presidenza della Regione Liguria e quella dei candidati socialisti imperiesi Roberto Saluzzo e Paola Consiglio. Questa sera, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Porto Maurizio, si è registrato un importante dibattito politico alla presenza di Ugo Intini, Deputato eletto in Liguria del 1983 al 1994, già vice Ministro agli Esteri, nonchè rappresentante del PSI nell'Internazionale Socialista che simboleggia alla perfezione la sintesi tra la politica della tradizione e il nuovo che continua a avanzare, tenace.

Intini è sceso in campo per sostenere la candidatura di Fausto Massardo e dei candidati alla carica di consiglieri regionali, nel collegio di Imperia, Paola Consiglio e Roberto Saluzzo. "In Liguria vedo un laboratorio importante perché si sperimenta una lista intorno al professor Massardo - ha dichiarato Intini alla nostra testata- che comprende tutti i cittadini, e sono tanti, che non vogliono stare né con i grillini né con Salvini né con i post-fascisti. E questo è collegato al referendum. Il ‘no’ saranno anch’essi quei cittadini che non si rassegnano all’antipolitica e che non vogliono stare appunto né con i 5 stelle né con Salvini". Ma perchè votare Massardo? La risposta di Intini è secca: "Gli ingegneri hanno una marcia in più perchè affrontano con razionalità e lucidità i problemi pratici".

Deciso e determinato è il candidato consigliere Saluzzo il quale ha dichiarato che "votare per la lista Massardo, e di conseguenza anche per me, sia una delle circostanze più corrette da fare in questa tornata elettorale soprattutto per tutti coloro i quali non si riconoscono in tutti quei progetti dei nostri competitor che sono più spostati a sinistra o più spostati a destra e quindi c’è uno spazio politico moderato, rappresentato appunto dalla lista Massardo, nella quale io sono uno dei candidati. I programmi sono tutti giusti io, però vorrei portare una persona come Aristide Massardo in Regione perché è una persona che poi i progetti li mette in pratica, è una persona che le cose le fa veramente. Sono 40 anni che vediamo i programmi elettorali contenere gli stessi argomenti dalla viabilità alla sostenibilità, ma niente succede concretamente. Il nostro progetto è 'pilota'; si tratta di un esperimento che ha un valore nazionale e rappresenta il partito che 'non c’è' per quella gente per bene di centro, di destra, di sinistra, che non si ritrova in questa anti-politica, nel sovranismo, e la lista Massardo è un contenitore nuovo appunto mettere insieme le persone per bene".