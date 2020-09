Elezioni regionali: Mabel Riolfo (Lega) si candida e mette a disposizione passione e competenza (Video)

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia scende in campo anche in Regione e si candida alle prossime elezioni per un posto in Consiglio, sempre nelle fila della Lega. Eletta alle ultime consultazioni Amministrative del 2019, l’Avvocato Mabel Riolfo si propone dalla nostra provincia per portare le problematiche dell’estremo ponente all’attenzione della Liguria.

Per quale motivo ha deciso di candidarsi alle Regionali? “Sia per la passione per la politica che per l’amore del mio territorio. Penso che con passione e attraverso la politica, sarà possibile in Regione reperire i fondi necessari per il nostro territorio e la nostra provincia”.

Come è possibile avvicinare la provincia e Ventimiglia, che è la più lontana da Genova? “Sarà difficile sicuramente, ma è un impegno che mi prendo con coloro che vorranno darmi fiducia. Come tutti sappiamo la nostra provincia è considerata da sempre l’ultima d’Italia e vorrei che, finalmente, gli italiani fossero fieri entrando nel nostro paese, vedendo Ventimiglia e tutto l’imperiese all’altezza della Costa Azzurra”.

Lei è Assessore ai Servizi Sociali a Ventimiglia. Nel caso in cui verrà eletta porterà in Regione i temi a lei legati o si occuperà anche di altro? “Penso che questa esperienza mi abbia arricchito, anche dal punto di vista umano, e mi ha consentito di conoscere il tessuto sociale della provincia. E’ importante per affrontare la sfida regionale al di là di quello di cui mi occuperò. Vedremo, se verrò eletta, cosa mi chiederanno gli esponenti di partito e il presidente Toti”.

La zona di confine ha tanti problemi, dettati dall’emergenza Covid senza dimenticare quelli legati ai migranti: “E’ molto difficile per una Amministrazione locale risolverli, mentre sarebbe necessario un ‘allineamento’ con la Regione e il Governo. Quest’ultimo non ci è vicino e facciamo fatica in questo momento. La questione migranti dovrà essere risolta a livello centrale mentre noi, come Amministrazione cittadina, cerchiamo di metterci tutta la volontà possibile per pulizia e assistenza, ma vogliamo sicurezza per i nostri cittadini”.