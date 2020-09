Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre: endorsement di Paolo Ornamento per Luigi Sappa

“Ritengo che una persona come Luigi Sappa, con un alto profilo professionale e una piena competenza amministrativa, grazie ai ruoli ricoperti nella carica di Sindaco del capoluogo e con un pieno mandato da Presidente della Provincia, siano dimostrazione dell'esperienza che può rappresentare per il nostro territorio in Regione”.

Interviene in questo modo Paolo Ornamento, Consigliere Comunale di Imperia e delegato allo Sport, che prosegue: “Ritengo, come Consigliere Comunale, ma anche come uomo di sport, che la nostra la nostra Provincia abbia bisogno di persone che possano supportare e valorizzare il mondo delle società sportive su un piano regionale. Stiamo cercando di fare il massimo per Imperia, per renderla veramente un fiore all' occhiello dello sport, poiché questo ci serve per destagionalizzare il nostro meraviglioso territorio, che a livello climatico è naturalmente unico. Avere degli impianti sportivi efficienti e di grande livello come il Palazzetto dello Sport, la riqualificazione complessiva della Piscina e il rifacimento della pista di Atletica sono ciò che questa Amministrazione sta attuando nel concreto, per dare l'opportunità di avere un grosso indotto turistico sportivo e di promozione del territorio, per 365 giorni all’anno”.

“Per estendere questo progetto di sostegno agli impianti sportivi e alle società sportive di tutto il Ponente Ligure – termina Ornamento - è fondamentale avere un rappresentante imperiese di valore come ‘Ginetto’, che possa essere il giusto legame tra le Amministrazioni comunali della Provincia e la Regione Liguria. Una persona moderata, una persona competente, ma, soprattutto, una persona concreta. Questo è il mio presupposto per invitare tutti il 20 e il 21 di settembre a sostenere Luigi Sappa”.