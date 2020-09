Elezioni regionali: ciclabile, Bissolotti a Gorlero "Prima di tirare gli altri per la giacchetta facciamo bene i conti"

"Prima di tirare per la giacchetta gli altri andiamo a fare bene i conti".

Antonio Bissolotti, candidato di Liguria Popolare - Forza Italia, liquida così le critiche ricevute da Andrea Gorlero, candidato del Partito Democratico. Al centro della discussione la paternità della pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori. Un tema caro all'esponente del centrodestra che sostiene la candidatura a presidente di Giovanni Toti, per le elezioni regionali del 20 - 21 settembre.

"Dispiace dovere intervenire. Siamo in campagna elettorale e credo che ci voglia un certo stile nel porsi nei confronti dei propri avversari. - commenta Bissolotti - Io nei miei interventi non ho mai citato nessuno dei contendenti, vedo però che Andrea Gorlero mi tira per la giacchetta, mi dispiace".

"Sulla ciclabile ho detto un'inesattezza. Ho detto che è stata appaltata quando c'era quel grande professionista di Antonio Semeria come presidente di Area 24 e in realtà fu appaltata qualche mese dopo. Il problema non è quello. - spiega il candidato di Liguria Popolare Forza Italia - Il punto è: chi ha voluto questa pista? Chi ha deciso questo progetto? Chi l'ha finanziato? Chi ha combattuto perchè tutti i comuni su questa pista fossero d'accordo in un progetto unico? Questa è la realtà dei fatti".

A sostegno di Bissolotti si è espresso Enzo Colantonio ex consigliere comunale di Sanremo dal 1995 al 2004, quindi testimone oculare di quegli anni e della discussione su quella che un giorno sarebbe diventata la ciclabile del ponente ligure. "La pista fino a 3 4 anni fa era il fiore all'occhiello, specialmente ricordo durante il Giro d'Italia, era tutto bello e pulito e quindi scherzando avevo detto speriamo che l'anno prossimo ne facciano un altro. - racconta - Quando ti (rivolgendosi a Bissolotti ndr) nominammo presidente di Area 24 era per fare la pista ciclabile. Mi ricordo che qualcuno ci voleva fare il filobus di cristallo, alcuni una strada a scorrimento veloce dalla foce a valle Armea, la pista ciclabile è stata azzeccatissima. Tu sei stato uno dei visionari a volerla e il compianto sindaco Giovenale Bottini ti ha seguito. Per quello siete riusciti a farla. Io mi ricordo le discussioni. La cosa più difficile è stata mettere insieme i comuni".

"Comuni che dovevano tutti rinunciare al loro piccolo pezzo e che magari per 100 anni avevano sognato di allargare la piazza, mettere un parcheggio, fare un'area giochi. - gli fa eco Bissolotti - Erano abituati sempre a ricevere promesse e mai nulla era stato fatto. Credendo a quello che noi gli siamo andati a proporre, hanno creduto a un sogno e a questa visione che abbiamo avuto con Bottini e Biasotti, allora presidente della regione".

"Non solo, abbiamo trovato i soldi per acquistare le aree di pertinenza del comune di Sanremo. - ricorda Bissolotti - L'amministrazione del 1980 a Sanremo, insieme all'amministrazione provinciale, anticiparono 10miliardi delle vecchie lire alle Ferrovie dello Stato, sull'acquisto delle aree, a condizione che il trasferimento a monte della ferrovia partisse da qua. Noi siamo stati bravi a fare una grande battaglia e mi mandò il sindaco personalmente a trattare, a far si che quei 10 miliardi che in euro erano calcolati pressapoco in 6 milioni di euro, valessero con interessi e rivalutazioni, i 21 milioni che la Ferrovia aveva calcolato il prezzo per Sanremo. Morale della favola, le aree, Sanremo le ha prese a costo zero. Questa credo che sia buona politica".

"I primi 10 milioni con i quali è stata interamente finanziata la tratta 'San Lorenzo - Santo Stefano' sono stati reperiti grazie all'intelligenza e alla capacità degli onorevoli del centrodestra di allora, a cominciare dal compianto Gianni Cozzi che reperirono in finanziaria quei soldi. - sottolinea Bissolotti - Il primo tratto fu completamente fatto. Quando sono andato via da Area 24, la pista era stata progettata e finanziata per l'intero tratto. Poi qualcuno è andato a tagliare il nastro fortunatamente per lui. Uso una parola, squallido. Nessuno ha pensato mai di invitare, non dico me ma il sindaco Bottini che più di tutti ci aveva creduto".

"Questo è un territorio che non ha memoria dei suoi uomini migliori. - rimarca con amarezza il candidato di Liguria Popolare Forza Italia - Non ricordano mai Giovenale Bottini, un grande sindaco o Gianni Cozzi, un grande politico, imprenditore e visionario. Questo splendido porto di Ventimiglia che sta nascendo è ancora frutto della visione di Gianni Cozzi".

Poi l'attacco a Gorlero: "La differenza tra chi questa pista l'ha voluta e chi invece sa fare dei grandi scempi amministrativi. Siamo su un pezzo di pista ciclabile che parte dai baretti di fronte al Morgana e finisce in un distributore. 500 metri di pista inutile, voluta dall'amministrazione Borea, nella quale Andrea Gorlero era assessore. - denuncia Bissolotti - Una follia. Ritardarono non so di quanti mesi la costruzione di quella normale e guarda caso, l'amministrazione dopo, quella di Zoccarato si vide reperire una lettera da parte di Area 24 per il versamento di 360mila euro. Questo pezzo non è stato previsto e avevano attinto ai fondi per la prosecuzione, quindi il comune di Sanremo, noi cittadini, abbiamo pagato 360mila euro, per un parcheggio a raso, il più caro del mondo perchè non ci sono i parchimetri, nessuno paga ed è un continuo parcheggio".