Vallecrosia: domenica prossima, appuntamento con la 15a edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un giorno’

Domenica 13 settembre si terrà a Vallecrosia la quindicesima edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’. L’evento, che si svolgerà nel Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, è organizzato dall’Associazione Anticodoc di Vallecrosia, con il patrocinio del Comune di Vallecrosia.

Spiegano gli organizzatori: “Si potranno trovare ogni tipologia di oggetti: un vecchio paio di pattini, quadri, vestiti, borse, pizzi, piatti, bicchieri, mobili, vasi, attrezzi da lavoro, giocattoli, scarpe, tappeti ed altro ancora… Lo spirito del ‘Mercante per un giorno’ è che chiunque può partecipare vendendo o barattando ciò che non gli serve più, trascorrendo una giornata diverse dalle solite, in compagnia di vecchi amici e di nuovi. Si ricorda ai visitatori che ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina, come per tutte le aree mercatali.



L’Associazione Anticodoc, vista la complessità organizzativa, ringrazia il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Commercio del Comune di Vallecrosia. Nel caso di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà svolta domenica 18 ottobre”.