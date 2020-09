Domani finale di "Sanremo Rock" al Teatro Ariston, disponibili biglietti per i posti virtuali

In occasione della finale di Sanremo Rock, sabato 12 settembre alle ore 18.00, per la prima volta sarà possibile acquistare, oltre al posto fisico in sala anche quello virtuale. Il programma della serata comprende le 16 band finaliste e numerosi ospiti tra cui Jean Michel Byron, Bad Medicine, Matt Becker e Pino Scotto, presenta Gigio D’Ambrosio conduttore radiofonico di RTL 102,5.

"Il posto fisico in sala sarà disponibile in cassa al prezzo di 10 euro con posti limitati come da dpcm. Invece, la “poltrona virtuale” sarà al costo di 3 euro per poter assistere allo spettacolo comodamente da casa. - spiegano dal Teatro Ariston di Sanremo - Per acquistare la “poltrona virtuale” basterà collegarsi al sito www.aristonsanremo.com, entro le ore 18:00 di sabato 12 settembre, e cliccare sul pulsante “Sanremo Rock”. Una volta registratosi e completato l’acquisto, lo spettatore riceverà una mail con nome utente, password e link per assistere all’evento".