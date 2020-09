Sanremo: Carlo Carpi non ha il Covid, nei giorni scorsi aveva accusato febbre e sintomi diversi

Fortunatamente non ha il Covid Carlo Carpi, ex candidato a Sindaco in diverse città della nostra regione e candidato alla carica di Presidente per le prossime elezioni Regionali.

Carpi, nei giorni scorsi, aveva infatti accusato febbre fino a 38 gradi e sintomi che potevano far presumere al Coronavirus e per questo messo, sino a ieri, in regime di isolamento nella struttura carceraria. Questa sera, l’Avvocato Marco Mensi, difensore di Carpi, ha confermato che il suo assistito (attualmente ristretto presso la casa di detenzione di Sanremo), è risultato negativo al tampone.

L’avvocato Mensi torna sul problema sollevato già nelle scorse settimane, per l'impossibilità di Carpi, candidato alla Presidenza della Regione Liguria, di svolgere la sua campagna elettorale: “Questo – ha detto il legale – perché la Magistratura di sorveglianza di Genova sta respingendo ogni richiesta in tale senso e il Dipartimento Penitenziario dopo più di dieci giorni dalla richiesta e non lo ha ancora autorizzato a collegarsi via skype dal carcere per trasmissioni elettorali a cui era stato invitato”.

L’avvocato ha presentato un esposto all'Ufficio Elettorale della Corte di Appello di Genova per lamentare la situazione.