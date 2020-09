Mascherina obbligatoria in tutta la Costa Azzurra e intanto a Monaco due studenti positivi al Covid-19

Mascherina obbligatoria negli spazi pubblici in tutta la Costa Azzurra, tra le 8 del mattino e l’una di notte, per tutte le persone sopra gli 11 anni.

La decisione è stata presa dal Prefetto delle Alpi Marittime in 18 comuni: Antibes, Beausoleil, Cagnes, Cannes, Carros, Grasse, La Trinité, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Menton, Mougins, Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Saint Laurent du Var, Valbonne, Vallauris, Vence e Villeneuve Loubet.

Potranno evitare la mascherina i bambini sotto gli 11 anni, le persone con disabilità munite di certificato medico e le persone che partecipano ad attività fisiche e sportive. Alcuni sindaci si sono dichiarati contrari, come quello di Villeneuve Loubet ma, intanto, i trasgressori saranno puniti con una multa di 135 euro.

Il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha parlato ieri di un nuovo “semi confinamento”. L’esordio è stato estremamente esplicito: “La situazione sanitaria nel nostro Paese continua a peggiorare e la nostra città non ne è esente:

- i test effettuati indicano un tasso di positività del 5,2% e sono aumentati molto bruscamente negli ultimi 10 giorni;

- il numero dei ricoveri in ospedale é aumentato del 68% negli ultimi 14 giorni nel Dipartimento delle Alpes Maritimes;

- i ricoveri in rianimazione sono raddoppiati in 2 settimane

A partire dal 10 settembre:

- sul territorio 14 pazienti ricoverati in rianimazione e 43 in ospedale

- al Chu de Nice: 7 ricoverati in rianimazione e 11 in ospedale.

"Tutto ciò che può essere fatto per fermare la progressione esponenziale del virus - ha detto Estrosi - deve essere fatto. Spero che gestiremo questa seconda ondata, che stiamo affrontando in modo esemplare come nella scorsa primavera”.

Gli obiettivi :

- proteggere i più vulnerabili;

- sostegno al patrimonio e all'occupazione;

Poi le misure a partire dalla più dura e triste: sospese le visite alle 4 case di riposo comunali. In seguito una serie di provvedimenti ritenuti indispensabili:

- riattivata la distribuzione di mascherine alla popolazione;

- riattivata la piattaforma telefonica al numero 04.9 77.13.56.00 per dare informazioni sulle misure e sulla situazione sanitarie;

- aiuti alle persone più fragili tramite i servizi sociali;

- riattivazione del servizio a domicilio di sostegno e di consegna dei pasti alle persone anziane;

- richiesta ai supermercati dei quartieri di riattivare o potenziare il servizio di consegna della spesa a domicilio;

- invito ad attivare, ove possibile, il telelavoro;

- appello per evitare viaggi e spostamenti inutili, soprattutto nelle ore di punta.

Sport

- chiusura dei luoghi promiscui come gli spogliatoi;

- appello allo spirito di responsabilità dei dirigenti sportivi;

Cultura

- rinvio della presentazione della stagione dell’Opera e del primo spettacolo in programma il 12 e 13 settembre;

- annullamento delle iniziative previste in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio del 19 e 20 settembre;

- annullamento delle manifestazioni e degli eventi per i quali é da prevedersi una grossa affluenza di pubblico

Quindi la notizia che sarà ridotto drasticamente il numero delle persone che potranno assistere ai matrimoni in municipio e che la Police Municipale raddoppierà gli sforzi per far rispettare l’ordinanza prefettizia che prevede l’obbligo di indossare la mascherina . Ripartiranno subito gli interventi di pulizia e dinfezione delle vie e delle piazze. Christian Estrosi ha poi chiesto al Prefetto di interrompere l’attività di traghetti e crociere con scalo a Nizza, analogamente all’aeroporto verranno effettuati i test a chi non sarà in grado di presentare un certificato negativo

Al termine Estrosi si è rivolto direttamente ai nizzardi appellandosi alla responsabilità di ciascuno: “La situazione è grave. A seconda della sua evoluzione, dovrò adottare misure ancora più forti. Terrò regolarmente informati i nizzardi sull’evoluzione della situazione, perché è in gioco la vita dei nostri concittadini”.

Sempre in tema di Coronavirus, un giovane studente delle elementari di Montecarlo e uno delle superiori sono risultati positivi al Covid-19. Il giovane è stato confinato per 15 giorni a casa e, secondo il protocollo sanitario osservato dalle autorità monegasche, i 24 alunni della classe e l'insegnante che sono stati in contatto con l'alunno saranno sottoposti a tampone.

Anche il secondo studente, che frequenta le superiori, è stato confinato a casa e tutti i compagni di classe sottoposti a tampone. I medici considerano la situazione sotto controllo con il rischio di contaminazione molto basso. Nelle due scuole le lezioni proseguiranno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza con l’unica ulteriore accortezza di accentuare l'igiene delle mani e l'obbligo di utilizzare rigorosamente oggetti personali. Verrà anche misurata due volte al giorno la temperature ad ogni studente di entrambe le classi per i prossimi 14 giorni.