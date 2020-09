Imperia: blitz alle case parcheggio, la polizia municipale fa rimuovere le auto abbandonate (foto e video)

Blitz della polizia municipale che questa mattina, insieme all'assessore Antonio Gagliano si è presentata alle case parcheggio di via Airenti, dove sono state rimosse sette auto, abbandonate da anni.



Dopo l'intervento dello scorso agosto, oggi erano presenti anche operai di De Vizia, la ditta che ha l'appalto rifiuti a Imperia, che ha sgomberato nuovamente l'area dall'immondizia accumulata.



L'intervento è iniziato intorno alle 8. "Avevamo dato a loro un tempo per poterle toglierle, - ha commentato l'assessore Gagliano a Imperia News - ma non è stato rispettato. E' giusto che ci siano regole e che vengano rispettate anche nei confronti di chi è ligio. Questo è il nostro impegno, la città deve cambiare". Le auto rimosse sono sette, ma altrettante saranno portate via la prossima volta. Inoltre, rivela l'assessore, agli abitanti delle case parcheggio arriverà una lettera da parte del comune che li informerà del divieto di parcheggiare sul solettone.





", spiega Gagliano.Le auto saranno demolite.