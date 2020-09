Calcio. Stefano Ragazzoni entra nell'Alassio FC, si chiude l'ultima possibilità di ripescaggio per il Taggia

Ragazzoni sarà socio del club ma non entrerà nell'organigramma dirigenziale, che verrà composto la prossima settimana. Il tecnico della prima squadra sarà invece Marcello Casu, ex allenatore dei rossoneri ponentini.

Il presidente Fabrizio Vincenzi ha ceduto il testimone al gruppo rappresentato da Stefano Ragazzoni, ex direttore generale dell'Argentina.

Una notizia importante sia per l'Alassio Fc che per il Taggia dato che, con il proseguimento dell'attività sportiva delle vespe, si chiude l'ultima possibilità di ripescaggio in Eccellenza dei giallorossi, a poche ore dalla bocciatura del ricorso presentato al Tribunale Federale Territoriale.