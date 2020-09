Calcio. Sarà una giornata chiave per il campionato di Eccellenza. Taggia e Alassio i nodi cruciali

Sono numerosi e molteplici i fronti da esplorare per il campionato di Eccellenza.

Ciò, ciclicamente è sempre avvenuto, ma mai una situazione così fluida, e aperta ad ogni possibile esito, si era palesata a 48 ore dal via ufficiale delle competizioni.

L'incertezza generata dagli effetti della pandemia sono alla base del primo snodo: quello relativo al reclamo presentato dal Taggia sul mancato ripescaggio in Eccellenza.

I giallorossi, nonostante il secondo posto in graduatoria, non hanno potuto godere del salto di categoria, in quanto i calcoli federali non tenevano conto solo del piazzamento nell'ultima stagione sportiva.

Ciò ha scatenato la risposta del sodalizio ponentino e, proprio nella giornata odierna, dovrebbe arrivare il verdetto dagli organi di giustizia sportiva.

Un'ulteriore via di ripescaggio, sempre per il Taggia, potrebbe aprirsi invece in caso di rinuncia alla partecipazione del campionato da parte dell'Alassio FC.

Proprio oggi potrebbero arrivare novità importanti sulla trattativa annunciata dal presidente Vincenzi, con il possibile e ventilato passaggio di testimone al gruppo acquirente.

L'ultimo bivio è relativo al match tra Cadimare e Canaletto, sul quale sono circolate voci di un possibile rinvio a causa del caso di Covid19 (con la conseguente sospensione degli allenamenti fino alla giornata di ieri) riscontrato in un giocatore gialloblu. Nel comunicato federale, rinviato ad oggi, dovrebbe essere fatta chiarezza anche sotto questo punto di vista.