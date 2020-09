Ventimiglia: competenze sulle scuole, il Comitato dei genitori risponde all'Assessore Mabel Riolfo

“Abbiamo visto la notizia su Sanremo News, relativa all’Assessore Mabel Riolfo, nella quale sostiene che la responsabilità della situazione sarebbe del Ministro Azzolina, che il Comune avrebbe poche competenze sulla scuola e che il Comitato spontaneo dei genitori sarebbe composto da poche persone strumentalizzate politicamente”.

Interviene in questo modo il Comitato spontaneo dei genitori delle scuole a Ventimiglia, commentando le dichiarazioni (QUI) dell’Assessore ai Servizi Sociali. “Anche a nostro avviso – prosegue il Comitato - il Ministro Azzolina avrebbe potuto fare meglio. Il Comune è competente per gli immobili, gli scuolabus e le mense e non ci pare che l’Assessorato abbia brillato in questi campi. Noi facciamo nostra un battaglia di civiltà ed il Comitato è costituito da persone di diverso orientamento politico. Ad oggi hanno aderito un centinaio di genitori, dunque possiede un adeguato grado di rappresentatività. Vi chiediamo solo di ascoltarci”.