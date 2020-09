Vallebona: dopo le bollette 'pazze' per l'acqua la società Ireti risponde con una lettera al Sindaco

La società Ireti (gruppo Iren) ha risposto con una lettera al Sindaco, Roberta Guglielmi, in merito alla segnalazione dell'Amministrazione Comunale di Vallebona su vari disservizi riguardanti il recapito delle bollette dell’acqua, arrivate nei primi mesi dell'anno e nel mese appena iniziato.

“Siamo rammaricati – evidenzia Ireti - e, essendo a conoscenza dei disguidi che possono intervenire nella consegna delle nostre fatture, nonché del disagio subito dai clienti in caso di consegna non tempestiva delle bollette, ci rendiamo disponibili, quando ci viene richiesto, a dilazionare la scadenza, o nei casi segnalati ad inibire il calcolo degli interessi di mora”.

Per poter eseguire le opportune verifiche, in particolare per effettuare i dovuti accertamenti su quale sia il vettore incaricato della consegna, Ireti ha chiesto esempi concreti: “Ovvero l'indicazione di codici di servizio e numero di fatture pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista per il pagamento. Invitiamo il Sindaco a raccogliere le testimonianze dei concittadini e a riscrivere al fine di poter entrare maggiormente nel merito dell'istanza”.

Ireti conferma che gli utenti hanno sempre diritto a sporgere formale reclamo tramite una mail a qestione.clienti@qruppoiren.it segnalando l'accaduto. Il Sindaco ha invitato i cittadini a segnalare eventuali casi verificatisi contattando la mail.