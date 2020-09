Sanremo: dopo 30 anni il Mercato Annonario è a norma antincendio, a dicembre anche il Mercato dei Fiori (Video)

A margine della presentazione delle aule per la scuola ‘Ruffini-Aicardi’ sopra il plateatico del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo, il Sindaco Alberto Biancheri ha confermato che, per la prima volta nella storia della città dei fiori il Mercato Annonario ha la certificazione antincendio e, la stessa, sarà conclusa entro dicembre per il Mercato dei Fiori.

“E’ una cosa che aspettiamo da trent’anni – ha detto il primo cittadino – e, quindi, è stato fatto un lavoro non solo legato alla scuola ma per tutta la struttura, per la quale ci si chiede sempre del suo futuro. Credo che, farne una parte in edilizia, l’altra con gli impianti sportivi da ampliare ancora e lo spostamento del mercato in un’altra zona, sta iniziando a far prendere forma alla struttura”.

“Tutto questo – termina il Sindaco – grazie alla convenzione con Amaie Energia e a un grande lavoro dell’azienda, di Andrea Gorlero e dell’intera Giunta, porterà il Mercato dei Fiori a diventare un ‘polo’ particolarmente rilevante per tutta la città”.