Sanremo: 12 classi del Ruffini Aicardi al Mercato dei Fiori, tutto pronto per l'inizio della scuola

Questa mattina a Sanremo, sopralluogo al Mercato dei Fiori per verificare lo stato dei lavori nelle nuove aule che da lunedì ospiteranno l'Istituto Ruffini Aicardi. Il sindaco Alberto Biancheri, accompagnato dall'amministrazione comunale, dai tecnici del Comune, insieme alla dirigente scolastica, la dott.ssa Maria Grazia Blanco, hanno controllato i locali dove sono stati effettuati i lavori realizzati dalla R.T.I., composta dalla ditta sanremese Edilfera e dalla ditta cuneese Scotta.



Lunedì con la riapertura delle scuole dopo il lockdown, gli studenti del triennio, dei plessi Tecnico Turistico e Servizi Socio Sanitari, siederanno nelle 12 aule realizzate all'interno della struttura di valle Armea. Una soluzione resasi necessaria dopo la chiusura della Pascoli.

Oltre ai lavori per la scuola, il Comune di Sanremo ha cercato di intervenire anche per migliorare per quanto possibile la sicurezza stradale intorno all'area. Infatti, sono stati tracciati dei percorsi pedonali che portano alla più vicina fermata dell'autobus. Inoltre dalla prossima settimana verrà attivato anche il doppio senso in via Frantoi Canai.

LE INTERVISTE VIDEO DOPO IL SOPRALLUOGO





Come vi abbiamo anticipato ieri, l'Istituto Ruffini Aicardi, ha adottato diverse disposizioni anti Covid-19 per una ripartenza in sicurezza. Anche in questa nuova sede dei due plessi, saranno presenti banchi monoposto, gel igienizzante nelle aule, percorsi da seguire e aree comuni delimitate per evitare assembramenti.FOCUS - video servizio sulle disposizioni anti Covid-19 adottate dall'Istituto Ruffini

La consegna di questi spazi all'Istituto Ruffini Aicardi fa parte di un primo lotto di interventi sul Mercato dei Fiori. Un secondo lotto di lavori, permetterà la consegna all'Istituto, di 8 nuove aule. Il completamento dell'operazione è in programma nei primi mesi del 2021. Con questa ulteriore disponibilità, la Ruffini Aicardi, 'svincolerà' gli spazi oggi gentilmente concessi dall'Istituto Comprensivo Taggia.



La collocazione di alcune classi al Mercato dei Fiori apre a nuove idee per il futuro. Infatti il Comune vorrebbe dare vita a un vero e proprio campus scolastico. La grande superficie, l'ampia disponibilità di parcheggi, la vicinanza all'Aurelia Bis, secondo l'amministrazione comunale, sono i punti di forza per la realizzazione di un polo che possa diventare una nuova casa per tanti studenti.