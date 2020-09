L'ex Comandante della Guardia Costiera di Sanremo Roberto D'Arrigo al Comando della Base Aerea di Pescara

L’ex Comandante della Guardia Costiera di Sanremo, il Capitano di Fregata Roberto D’Arrigo Pescara, è subentrato al collega Davide Severino, al comando della locale Base Aerea.

Per l’ex comandante a Sanremo si prospetta un duro lavoro nei prossimi anni, visto che negli ultimi due il suo collega ha diretto una base dove gli equipaggi degli ATR 42 e degli AW139 hanno effettuato complessivamente quasi 3.000 ore di volo.

In supporto alle Capitanerie locali e a beneficio della tutela dell’ambiente marino e del ceto peschereccio, gli equipaggi della Base Aeromobili hanno effettuato una intensa attività di monitoraggio e controllo della pesca a tutela della fauna ittica e dell’ambiente marino. Il Reparto di volo ha contribuito al trasporto urgente di dispositivi di protezione individuali su tutto il territorio nazionale durante l’emergenza COVID, ricevendo l’apprezzamento del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Il Comandante D’Arrigo, in servizio nel Corpo dal 1992, in possesso di laurea in Giurisprudenza e Scienze economiche ed abilitato giornalista pubblicista, proviene dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile). Nel corso della carriera ha prestato servizio presso la Direzione Marittima di Catania, presso il Ministero degli Esteri, presso il Comando Generale delle Capitanerie di porto ed è stato Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e del 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania. E’ abilitato sui velivoli P-180 e P-166DL3 del Corpo.