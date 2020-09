Il pediatra Gianfranco Trapani a ‘2 ciapetti con Federico’: “Giusto riaprire le scuole”

A pochi giorni dall’inizio della scuola, il pediatra/scrittore Gianfranco Trapani di Sanremo è stato ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’. Durante l’intervista, condotta da Federico Marchi, si è parlato di questo particolare momento storico e delle preoccupazioni per la ripresa delle lezioni in presenza.

“Ritengo fondamentale che le scuole debbano riaprire, perché è dimostrato in tutto il mondo che non mandare i bambini a scuola significhi impoverire il loro sviluppo cognitivo – ha detto - E’ poi importante che riaprano in questo periodo in cui siamo ancora in bassa epidemia. Le difficoltà saranno superate dall’accordo tra le famiglie, i pediatri e la scuola per permetterne la riapertura in sicurezza. La definizione ‘Navighiamo a vista’ non è corretta, ma rende abbastanza l’idea, perché stiamo trattando una cosa nuova, anche se siamo molto più avanti di febbraio o marzo. Negli ultimi 20 anni il picco delle influenze si è registrato tra i mesi di gennaio e febbraio, abbiamo quindi 3 mesi durante i quali possiamo prepararci ad affrontare la situazione. Come pediatri abbiamo il problema di diagnosticare clinicamente il Covid-19 perché ci sono diverse similitudini, quindi è molto importante che mettano a disposizione i tamponi rapidi per permettere una diagnosi precisa per i casi sospetti. Diamo fiducia ai bambini, alle famiglie e alla scuola, perché ne verremo fuori grazie alle capacità di tutti”.

Il dottor Trapani ha poi fornito alcuni consigli su come educare i bambini ai giusti comportamenti da tenere ed ha presentato il nuovo e-book “Bambini e Covid-19: come orientarsi” scaricabile dalle piattaforme.

Guarda l’intervista integrale: