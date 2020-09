Alla Regione Liguria il "Premio Urbanistica 2020" per la categoria "Innovazioni tecnogiche per la gestione urbana"

L'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) ha comunicato alla Regione Liguria l'assegnazione del "Premio Urbanistica 2020" per la categoria "Innovazioni tecnogiche per la gestione urbana" ottenuto grazie alla presentazione del progetto "Rigenerazione territoriale e mobilità sostenibile nel ponente ligure" in occasione della Fiera Urbanpromo 19 svoltasi a Torino dal 12 al 15 novembre scorso.

La Regione in tale occasione aveva presentato, insieme a Fs Sistemi Urbani e ai Comuni del ponente ligure, lo sviluppo e le prospettive della rete ciclopedonale tra Ventimiglia ed Andora e le azioni di riqualificazione urbana collegate alla nuova infrastruttura. Il premio è stato conferito sulla base delle preferenze espresse dai partecipanti ad Urbanpromo 2019 per i progetti esposti in mostra. Il progetto illustrava gli interventi in corso e i progetti avviati per la realizzazione della dorsale ciclopedonale nella riviera dei fiori, per la quale regione Liguria ha stanziato oltre 10 milioni di euro.