A Sanremo le scuole riaprono grazie a 160mila euro di lavori, scuolabus dal 24 settembre

A pochi giorni alla ripartenza delle scuole in programma lunedì, a Sanremo, il sindaco Alberto Biancheri e l'assessore con delega all'istruzione, Costanza Pireri hanno fatto il punto. Ad agosto, il comune ha portato interventi per 160mila euro su una quindicina di plessi: sono state adeguate le aule non conformi, ricavati nuovi spazi e sono stati effettuati anche molti altri interventi di edilizia leggera.

“Il primo aspetto che va rimarcato, il più importante, è quello relativo alla sicurezza dei plessi e alle nuove direttive impartite dal Ministero e dal Comitato tecnico scientifico nazionale. - sottolinea il primo cittadino - Su questo devo dire che è stato portato avanti un grande lavoro nelle ultime quattro settimane e per lunedì 14 saremo pronti in tutte le scuole di nostra diretta competenza: scuole di infanzia, primarie e secondarie”.

“A tutti gli studenti di questi plessi è quindi garantita la possibilità di lezioni in presenza in spazi pienamente in linea con le nuove normative di sicurezza. - aggiunge Biancheri - E questo è stato possibile grazie al lavoro preliminare dei dirigenti e del personale scolastico, e con l’intervento dell’Amministrazione comunale là dove era necessario. - conclude il sindaco - Colgo l’occasione anche per ringraziare pubblicamente i dirigenti scolastici, di cui tre su quattro sono nuovi e appena insediatisi a Sanremo, per il grande lavoro che stanno facendo insieme al corpo docente e tutto il personale scolastico per garantire la corretta ripresa dell’anno scolastico in un contesto che come sappiamo non è semplice”.

L’altro tema su cui l’amministrazione comunale si è a lungo confrontata con dirigenti scolastici riguarda i servizi mensa e scuolabus, che dipendono direttamente dagli orari scolastici adottati dagli istituti. Spiega l’assessore con delega alle scuole Costanza Pireri: “La prima settimana tutti i plessi avranno orario provvisorio e in molti casi ridotto, senza il turno pomeridiano, per questo il servizio mensa partirà dal 24. Anche il servizio scuolabus è direttamente collegato agli orari”.

“Non appena avremo gli orari definitivi degli istituti verificheremo tratta per tratta il numero di domande pervenute in risposta alla nostra indagine conoscitiva e in relazione alla disponibilità RT, che deve fare i conti con una capienza massima sui mezzi dell’80%. - prosegue l'assessore Pireri - Non appena avremo il quadro definito, valutata le capienze disponibili su ogni singola tratta, contatteremo le famiglie che potranno usufruire del servizio per la sottoscrizione del patto di corresponsabilità, secondo le nuove disposizione ministeriali legate trasposto scolastico. In ogni caso al massimo il giorno 24 il servizio scuolabus partirà in tutta Sanremo”.