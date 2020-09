Un nostro lettore ci ha scritto per fare un reclamo e una domanda da porre all'Amministrazione comunale:

“Da tre settimane hanno chiuso un tratto di strada in via Duca degli Abruzzi, all'altezza dello svincolo per le case popolari di San Martino, mettendo un semaforo e costringendo gli automobilisti a lunghe attese. Se i lavori procedessero non avrei nulla da dire ma, come detto sono tre settimane che non si vede nessuno. La domanda è: per quanto tempo andremo avanti così?”