Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 11 a domenica 13 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MercatoRetrò in Calata Anselmi ad Imperia

VENERDI’ 11 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-23.00. Finali Nazionali ed Europee della 33a edizione del Festival Sanremo Rock&Trend condotte da Gigio D'Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5 (selezioni). Teatro Ariston, fino al 12 settembre (più info)

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423



IMPERIA



9.00-23.00. 3a Edizione Mostra Mercato ‘MercatoRetrò’: mostra vintage a cura di Liguria Classic. Calata Anselmi a Borgo Marina, ingresso gratuito, fino al 13 settembre (info)



14.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)

VENTIMIGLIA

20.00. Festa patronale della frazione di Roverino: serata gastronomica con le tradizionali ‘cozze alla Bergaglio’ allietata dalla musica di Franco Cocco. Bocciofila di Roverino, info e prenotazioni 0184 998023



BORDIGHERA



17.30. Inaugurazione Mostra di opere grafiche del pittore Giustino Caposciutti. sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, fino al 20 settembre (h 17/19)



19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

SANTO STEFANO AL MARE

13.00. Campionati Italiani Giovanili classe 420, evento velico organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Acque antistanti il Porto della Marina degli Aregai, fino al 13 settembre (più info)



DIANO MARINA



21.30. ‘Quel giorno che Muller giocò ai Giuseppini’: monologo teatrale di Renato Donati ispirato ad un capitolo del libro ‘Imperia sconosciuta’ dei giornalisti Giorgio Bracco e Maurizio Vezzaro (cena dalle 19.30/21.30). ‘Il Ballo di Gorleri’, via della Chiesa in frazione Gorleri, info e prenotazioni 329 3127202 (whatsapp)



ENTROTERRA

COSTARAINERA

16.00. Per le escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, riflessioni in pineta nell’Anello San Sebastiano con la guida Barbara Campanini. Ritrovo davanti al comune (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Ever Monaco 2020’: Mostra & Conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero, fino al 12 settembre (più info)



SABATO 12 SETTEMBRE

SANREMO



14.00-20.30. Floriseum in Comics: week end all'insegna della fantasia, dei Cosplay, della musica, games e del mondo dei cartoons. Evento con ingresso libero ma prenotazione obbligatoria, adatto ad adulti e bambini. Parco di Villa Ormond, anche domani, informazioni e prenotazioni 347 0528971

18.00. Finalissima della 33a edizione del Festival Sanremo Rock&Trend condotta da Gigio D'Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5 (selezioni). Teatro Ariston (più info)

20.30. Cena con l’Opera con la partecipazione del tenore Gaetano Labalestra. Roof Garden del Casinò municipale, prenotazioni e informazioni 0184 595266 (più info)



IMPERIA

9.00-23.00. 3a Edizione Mostra Mercato ‘MercatoRetrò’: mostra vintage a cura di Liguria Classic. Calata Anselmi a Borgo Marina, ingresso gratuito, fino al 13 settembre (info)



14.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)



16.00. Visita guidata alla Cupola della Basilica di San Maurizio a cura del Comitato Sotto Tina (5 euro, numero dei partecipanti contingentato, in gruppi di 10 persone), info e prenotazioni 339 2077479

21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Un Libro aperto’, incontro con Ugo Moriano. A cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



15.00. Convegno organizzato dalla sezione Ventimiglia Porta d’Italia dell’associazione Fidapa a conclusione del lavoro ‘Diari di donne in quarantena. Intervengono Stefania Gibelli, Infermiera professionale, Gigliola Bassoli Coppo (socia sez Ventimiglia Porta D’Italia), Sara Tonegutti, presidente del ‘Centro di Aiuto alla vita’ Sanremo-Taggia, Tiziana Fraterrigo, medico del pronto soccorso, e Lisa Manuello, psicologa, psicoterapeuta. Forte dell’Annunziata



16.00-24.00. ‘Ligustico’: Arte, Cultura, Sport nel Vallone di Latte a cura dell’Associazione ‘Lasciadire’. Info 320 2759129 (il programma a questo link)



18.00. Conferenza di Enzo Barnaba dal titolo ‘Le vite incrociate di Serge e Alexandre Voronoff’. Sede dell'associazione culturale Italia Israele in via Sottoconvento 31, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

17.00. Per ‘Autunno al Museo Bicknell’, l’archeologa Aurora Cagnana (Soprintendenza ai Beni Archeologici di Genova) presenta il suo ultimo libro ‘Muri e Mastri. Gli Antelami nella Liguria medievale’ (Ed. Philobiblon) con intervento del prof. Fulvio Cervini dell’Università di Firenze. Giardino del Museo Clarence Bicknell, ingresso libero su prenotazione 0184 263601

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI



9.00. Escursione da Ospedaletti a Seborga accompagnati dalla guida Marco Macchi (pranzo al sacco). Ritrovo presso la sede del Comune in via XX Settembre, info 338 1375423

SANTO STEFANO AL MARE

13.00. Campionati Italiani Giovanili classe 420, evento velico organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Acque antistanti il Porto della Marina degli Aregai, fino al 13 settembre (più info)



CERVO



10.00. Inaugurazione dell'installazione ‘Una boccata d'arte’ con esposizione 20 artisti - 20 borghi - 20 regioni. Bastione di Mezzodì, vico Bastione, fino all’11 ottobre



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



21.00. Presentazione atto poetico di Carmine Mangone, del progetto ‘Stella nera e del libro ‘Vieni: tumulto e carezza’. Giardino sala polivalente, piazzale San Filippo, ingresso libero, prenotazione 338 715 8008



MENDATICA



21.15. Per il terzo concerto della Rassegna ‘Itinerari Organistici tra Liguria Piemonte’ organizzato dall'Associazione Vallinmusica, esibizione del M° Stefano Manfredini. Vice-presidente dellAssociazione Amici dell'Organo ‘J.S. Bach’ di Modena e organista titolare del monumentale organo ‘Tamburini’ della chiesa di San Giovanni Bosco in Bologna. Chiesa dei SS. Nazario e Celso

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



20.30. ‘Beaulieu Classic Festival 2020’: gran concerto di apertura con il concerto ‘Le 4 Stagioni di Vivaldi’. Plage Petite Afrique de Beaulieu (il programma a questo link)

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.30. Salone degli animali da compagnia all’Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard J F Kennedy 2 (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Ever Monaco 2020’ (ultimo giorno): Mostra & Conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero (più info)

VILLENEUVE-LOUBET



10.00-19.00. ‘Fêtes Gourmandes’: per due giorni grandi chef incontrano grandi artisti e creano ‘dal vivo’ ricette indimenticabili. Mercato dei sapori, laboratori di cucina, dibattiti, laboratori per bambini, libreria culinaria. Pôle Culturel A. Escoffier, anche domani (più info)

DOMENICA 13 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-19.00. Mercato Antiquario con la presenza di circa 80 espositori di antiquariato e brocante, con una selezionata raccolta di oggetti d'epoca, collezionismo e curiosità. Piazza Muccioli e Piazza Eroi Sanremesi (seconda domenica di ogni mese)

10.30-19.30. Floriseum in Comics: week end all'insegna della fantasia, dei Cosplay, della musica, games e del mondo dei cartoons. Evento con ingresso libero ma prenotazione obbligatoria, adatto ad adulti e bambini. Parco di Villa Ormond, informazioni e prenotazioni 347 0528971

IMPERIA



7.00. ‘Marmotte, incisioni rupestri e laghi: la val Fontanalba!’: escursione nel massiccio del Mercantour accompagnati dalla guida escursionistica certificata, iscritta AIGAE, Barbara Campanini. Ritrovo al parcheggio uscita casello Imperia Ovest, info 346 7944194 (più info)



9.00-23.00. 3a Edizione Mostra Mercato ‘MercatoRetrò’: mostra vintage a cura di Liguria Classic. Calata Anselmi a Borgo Marina, ingresso gratuito (info)



9.00. Ultimo giorno del 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport (più info)



18.00. Presentazione dei laboratori permanenti di Teatro organizzati dalla Compagnia teatrale I Cattivi di Cuore di Imperia e condotti dall'attrice professionista Giorgia Bnrusco. Teatro del Mutuo Soccorso, in Via Santa Lucia 14, ingresso è libero, prenotazioni al numero 393.1329581

VALLECROSIA

9.00. 15a edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti dalla vicina Francia, da tutta la Liguria, dalla Lombardia e dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822

BORDIGHERA



8.00-19.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario con vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato, provenienti non solo dalla provincia, ma anche dal Piemonte e dalla vicina Francia (ogni prima domenica del mese). Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’: Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’: Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

7.30-17.00. ‘Giornata Azzurra’: la ciclistica arma Taggia organizza la gara nazionale esordienti 1° e 2° anno - maschile e femminile e il 3° gran Premio Comune di Taggia, Memorial Lidia e Lino Calcagno e Luciano Trucchi. Piazzale Nuova Stazione ferroviaria

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'area attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini, ingresso gratuito

SANTO STEFANO AL MARE

13.00. Campionati Italiani Giovanili classe 420, evento velico organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Acque antistanti il Porto della Marina degli Aregai (più info)

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Per l’ultimo appuntamento 2020 della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, presentazione itinerante del carnet de vojage ‘La ciclabile dei fiori’ di Davide Andracco, Emanuele Boetti e Carola Zerbone. Partenza da San Lorenzo al mare in bicicletta in compagnia degli autori alla scoperta delle curiosità che nasconde la splendida costa della Liguria. Arrivo a Sanremo (25 euro incluso noleggio bicicletta e libro), info e prenotazioni 339 2877093

DIANO MARINA

16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri 2020: Santa Messa + processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa Parrocchiale di San Nicola e vie della frazione

21.15. Per i Festeggiamenti di S. Nicola in frazione Gorleri, Concerto di musica classica per violino e organo del Duo de I Solisti Laudensi organizzato dal Circolo Amici della Lirica di Imperia nell'ambito della rassegna di Musica Sacra edizione 2020. Chiesa di San Nicola a Diano Gorleri, ingresso libero

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Arti & sapori': Mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)



TRIORA



11.00. Visita guidata al Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Partenza davanti al Museo Etnografico, partecipazione gratuita



VALLEBONA



18.15. Diego Marangon intervista lo scrittore, avvocato e giornalista sanremese, Alberto Pezzini per presentare il suo ultimo lavoro letterario ‘Il Libraio’. Piazza dell'Oratorio nel centro storico



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.30. Salone degli animali da compagnia all’Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard J F Kennedy 2 (più info)

VILLENEUVE-LOUBET



10.00-19.00. ‘Fêtes Gourmandes’: grandi chef incontrano grandi artisti e creano ‘dal vivo’ ricette indimenticabili. Mercato dei sapori, laboratori di cucina, dibattiti, laboratori per bambini, libreria culinaria. Pôle Culturel A. Escoffier (più info)



