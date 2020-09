Calcio: oggi e dopodomani, primi incontri/allenamenti della Scuola Calcio RivaSstefano

Oggi primo incontro/allenamento per la Scuola Calcio RivaSstefano. Appuntamento è fissato al campo comunale di Riva ligure dalle 18.00 per gli anni dal 2004 al 2010, mentre sabato dalle 9.30, il primo giorno per le leve dal 2011 ai 5 anni compiuti.



Spiegano dalla società sportiva: "Abbiamo tutti voglia di ripartire cercando di attenersi al massimo alle norme che la situazione ci impone. Speriamo si possa tornare al più presto alla normalità visto anche la possibilità di usufruire per la stagione in corso della struttura ad 11 di Santo Stefano che a breve potremo utilizzare e che con i migliori auspici da novembre vedrà tornare a giocare la prima squadra e speriamo inoltre ache delle gare delle squadre del settore giovanile che riusciremo ad allestire sia a 11 che a 9.

Non abbiamo ancora quantificato la quota iscrizione che sarà certamente come sempre contenuta e al massimo arriverà ai 200 euro dello scorso anno, comprensiva ovviamente del kit vestiario.