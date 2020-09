Taggia: posizionamento dehors sul lungomare, un'interrogazione di Barbara Brugnolo

Il Consigliere di minoranza del Gruppo Consiliare ‘Il passo giusto’ Barbara Brugnolo ha inviato un’interrogazione al Comune di Taggia (QUI) che verrà presentata al prossimo Consiglio Comunale dove si chiedono chiarimenti in merito alla concessione di allargamento dehors ad un locale sul lungomare cittadino.

“L’interrogazione – spiega Barbara Brugnolo - nasce dall’esigenza di avere chiarimenti circa la concessione all’ampliamento (in seguito alle azioni a sostegno delle attività commerciali dopo l’emergenza Covid) di un dehors a metà del lungomare. Tale dehors è stato concesso in forma tale da interrompere completamente il traffico pedonale dirottandolo sul ciglio stradale per poi risalire al termine dello spazio concesso. Sono state ‘inglobate’ nell’area dehors due panchine che vengono utilizzate quali sedute per i tavoli sottraendole in questo modo di fatto all’uso pubblico. Proprio nella discesa dal marciapiede che è stata creata, si sono verificati diversi sinistri. Ci si chiede e si chiede allora a fronte di tali incidenti, della sottrazione di panchine pubbliche alla loro destinazione, all’interclusione assoluta del tratto di passeggiata su cui verte il dehors... Il consigliere del gruppo ‘Il passo giusto conclude rivolgendo una domanda all’amministrazione comunale: “Siamo certi che si abbia cercato e adottato il provvedimento di concessione valutando e facendo prevalere l’interesse pubblico (che deve sempre e comunque essere prevalente) su quello del privato?”.