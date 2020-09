Elezioni regionali, la 'vecchia guardia' della Lega scende in campo a sostengo della candidatura di Alessandro Piana

La 'vecchia guardia' della Lega è scesa in campo in modo deciso, per sostenere la candidatura di Alessandro Piana in Regione, sfruttando tutta la pluriennale esperienza in politica, maturata in tanti anni di campagne elettorali. Dai social infatti, arriva una foto che ritrae il presidente uscente del Consiglio Regionale della Liguria, il leghista Alessandro Piana, (candidato alle elezioni regionali) e l'ex presidente del consiglio comunale Marco Lupi, affiancato dagli ex leghisti: Nicolino Del Sole, Alessandro Burato, Marco Rossi e Stanimiro Simeon.

L'incontro è avvenuto presso il point sanremese di Piana. Il point era stato utilizzato anche nelle precedenti campagne elettorali proprio da questo gruppo, ai tempi ancora della Lega Nord. La 'vecchia guardia' della Lega inoltre, starebbe organizzando, in questi giorni, alcuni incontri sul territorio, per mettere sempre più a stretto contatto, il candidato Piana, con le persone e le loro problematiche sul territorio sanremese.