La prossima settimana il via alle iscrizioni per Area Sanremo2020: ipotesi lezioni in streaming, audizioni in presenza a fine ottobre

Terminata l’estate parte il conto alla rovescia per Area Sanremo, l’unico concorso che mette in palio due posti tra al Festival di Sanremo. L’emergenza covid-19 cambia anche l’evento che ogni anno porta in città centinaia di ragazzi da tutta Italia: c’è l’ipotesi delle lezioni in streaming, evitando quindi la presenza di massa al Palafiori di corso Garibaldi. Discorso diverso per le audizioni che, stando a quanto trapela, si svolgeranno in presenza e a fine ottobre.

In questi giorni Comune, Rai e Orchestra Sinfonica sono al lavoro per predisporre le pratiche di iscrizione che, se tutto andrà come previsto, si apriranno la prossima settimana. Il calendario, come detto, prevede poi le lezioni (a distanza per la prima volta) e le audizioni a fine ottobre, poi la nomina degli 8 vincitori dai quali la Rai sceglierà i due che prenderanno parte al Festival di Sanremo. Stando alle indiscrezioni pare confermato anche il format della trasmissione in diretta dal Casinò per la scelta della rosa dei giovani che prenderanno parte al Festival.