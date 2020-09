Per le strade di Sanremo capita spesso di vedere auto abbandonate ormai da molto tempo ma, in via Enrico Gavagnin, a due passi da Porto Sole, capita anche che la natura vada a riprendersi lo spazio occupato dalla vetture.

Le foto del nostro Tonino Bonomo testimoniano come, in almeno un paio di casi, la vegetazione della zona abbia fatto il proprio “dovere” in attesa che anche la Polizia Municipale esegua tutte le verifiche del caso per valutare la posizione delle auto posteggiate da molto tempo.