Sanremo: il cordoglio dei Sixty69Nine per la scomparsa di Mauro Martini

Dai Sixty69Nine arriva il messaggio di cordoglio per la comparsa di Mauro Martini, noto a Sanremo come gestore della sala di registrazione 'Monkey Beat'.



Scrivo la presente per dare l'ultimo saluto ad una grande persona, professionista, professionale, ma soprattutto un amico: Mauro Martini.

Indimenticabili le serate passate da lui, prima, durante e dopo le prove. Ciao Mauro, ci mancherai davvero. Un abbraccio forte dai Sixty69Nine