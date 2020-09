Tre nuovi giovani innesti per l'Imperia in vista della prossima stagione che vedrà i neroazzurri impegnati nel campionato di Serie D.

Alla corte di mister Alessandro Lupo arrivano: Pietro Filippo Luisi, difensore classe 2003 ex Savona, Ricard Kacellari, centrocampista classe 2003 ex Savona e Luca Travella centrocampista classe 2002 ex Taggia.



“Un caloroso benvenuto augurando buon lavoro ai nuovi tesserati” dichiarano dall'Imperia.