É Christian Ciaramitaro l'ultimo rinforzo per la formazione rossonera, un giocatore di esperienza che ha militato in molte squadre della provincia, come Ospedaletti, Argentina e Carlin Boys.

Subito dopo la firma, nella serata di ieri, il duttile Centrocampista si è messo a disposizione di Mister Sassu allenandosi con i nuovi compagni, in modo da essere a disposizione già per il primo impegno ufficiale della Stagione, la Coppa Italia di domenica contro l'Area Calcio Andora.