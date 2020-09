Coronavirus: in Liguria 51 nuovi positivi, in provincia di Imperia 105 casi e 8 ricoverati in ospedale

Sale ancora il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria. Gli ultimi dati forniti dalla Regione testimoniano 51 nuovi casi per un totale 1990. In provincia di Imperia sono 3 i nuovi positivi per un dato complessivo di 105 casi e 8 ricoverati in ospedale. Dei tre nuovi positivi in provincia due sono contatti di caso confermato e uno proviene da attività di screening.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 256.544 (+2.351)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.466 (+51)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.562 (+8)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 9.904 (+43)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.990 (+39)

Casi per provincia di residenza

Imperia 105

Savona 203

Genova 952

La Spezia 484

Residenti fiori Regione / estero 85

Altro / in fase di verifica 161

TOTALE 1.990

Ospedalizzati: 98 (+2) | 11 in terapia intensiva

Asl1 8 (+1)

Asl2 8 | 2 in terapia intensiva

Ospedale San Martino 5 | 3 in terapia intensiva

Ospedale Galliera 8

Ospedale Gaslini 4

Asl5 65 (+1) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 809 (+45)

Totale guariti (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi): 7.897 (+11)

Deceduti: 1.579 (+1) | Un uomo di 94 anni all’ospedale di Sarzana

Soggetti in sorveglianza attiva: 1.746

Asl1 115

Asl2 241

Asl3 645

Asl4 138

Asl5 607