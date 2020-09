Oggi si sono registrati cinque nuovi casi di covid-19 nel Principato di Monaco. Il totale dei contagiati ammonta, quindi, a 161 persone.

Oggi, in totale, sono quattro i pazienti sotto il controllo sanitario: uno in terapia intensiva, tre non sono ricoverati. Il totale dei guariti è di 107 unità, mentre sono 48 le persone seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico che supporta clinicamente i pazienti invitati a restare a casa.