Elezioni regionali, il candidato Marco Scajola incontra il presidente della Provincia Abbo per il rilancio di Monesi

Si è svolta questa mattina nella Sala del Consiglio della Provincia di Imperia una riunione convocata per fare il punto in merito alle azioni di rilancio di Monesi. Alla riunione era presente il Presidente della Provincia Domenico Abbo, l’Assessore uscente all’Urbanistica ed alla Pianificazione del territorio Marco Scajola in rappresentanza della Regione Liguria con i suoi collaboratori, i diversi sindaci della zona e il presidente del Parco Alpi Liguri.

La riunione è stata molto positiva, tutti si sono trovati in sintonia per lavorare al rilancio della località di Monesi, che avverrà anche grazie all’apertura di un impianto sciistico nel mese di dicembre per incentivare il turismo invernale. Inoltre, si potenzierà l’attuale seggiovia, con ganci per il trasporto di biciclette, in quanto anche il turismo estivo può essere di straordinaria rilevanza per Monesi. Infatti, da quando il 6 di luglio è stata riaperta definitamente la strada di collegamento, finanziata dalla Regione Liguria, Monesi ha avuto un boom di presenze per tutta la stagione estiva, è quindi fondamentale che la seggiovia sia attrezzata anche per il trasposto delle biciclette.