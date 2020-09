Riprendono gli allenamenti del Sanremo Rugby: tutti i ragazzi dai 4 ai 16 anni sono invitati agli open day

Il Sanremo Rugby ha appena festeggiato i suoi primi 10 anni ed è pronto a ripartire per una stagione invernale di sport e amicizia che coinvolga tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 16 anni, con grandi sorprese.



Per far scoprire, in sicurezza, a tutti cosa sia il rugby, sono state decise 6 giornate di open day ovvero 6 giornate in cui tutti potranno recarsi al campo da rugby di pian di Poma a Sanremo e giocare assieme ad allenatori, amici e nuovi amici.



Ecco le date degli open day



Martedì 15 settembre ore 17:30

Giovedì 17 settembre ore 17:30

Martedì 22 settembre ore 17:30

Giovedì 24 settembre ore 17:30

Martedì 29 settembre ore 17:30

Giovedì 01 ottobre ore 17:30



I giocatori del Sanremo Rugby sono suddivisi in due categorie a seconda dell'età:



il minirugby per bambini e bambine dai 4 anni a 11 anni:

Under 6: nati del 2016 e 2015

Under 8: nati nel 2014 e 2013

Under 10: nati nel 2012 e 2011



Il rugby giovanile per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni:

Under 12: nati nel 2010 e 2009

Under 14: nati nel 2008 e 2007

Under 16: nati nel 2006 e 2005 (che giocheranno con la franchigia Union)



Il Sanremo Rugby vi invita ufficialmente ad entrare nella sua grande famiglia, nel rispetto di tutte le normative predisposte in materia di sicurezza; per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 3336280104 o visitare il sito www.sanremorugby.it e i canali social di Facebook e Instagram.