Primo evento di footgolf giovedì scorso al Castellaro Golf: giovedì nuovo appuntamento

Nella splendida location del Golf Club di Castellaro si è svolto giovedì scorso il primo evento di Footgolf del 2020, dopo cinque lunghi anni di inattività all’interno del circolo.

Tutto ciò grazie al Direttore Federico Rossi e alla ‘Tempra Footgolf’, l’associazione di nuova costituzione che lo rappresenta nella nostra riviera di ponente, nonché promoter locale di questo incredibile ed appassionante sport. Grande partecipazione dunque con 44 iscritti complessivi al day one di un pomeriggio infrasettimanale di agosto.

L’evento è stato presieduto anche da una folta partecipazione degli allievi 2005 del Ventimiglia Calcio che hanno disputato un’ottima prova con risultati anche sopra le aspettative. Tutto pronto ovviamente per il prossimo evento, giovedì dalle 17. Sarà possibile, per chi non lo avesse mai fatto, provare questo fantastico sport a due passi da casa.