Ventimiglia: prosegue il controllo della documentazione per l'appalto sulla raccolta dei rifiuti nel comprensorio intemelio

Si continua a lavorare regolarmente, dopo la sospensione di quattro giorni avvenuta la settimana scorsa, nell’esame della documentazione per l’appalto comprensoriale, riguardante la gara per la raccolta dei rifiuti tra Ventimiglia ed Ospedaletti che punta sulla differenziata e sulla pulizia delle città a 360 gradi.

La sospensione era sopraggiunta per una serie di osservazioni della ditta De Vizia in relazione alla Teknoservice e ripresa questa mattina, con la Commissione che ha proseguito nel lavoro di controllo della documentazione. Domani il Comune verificherà la documentazione e deciderà se ammettere le due società che, con una serie di reciproche osservazioni, si stanno facendo la ‘guerra delle carte’.

Le aziende che hanno partecipato alla gara sono: la Teknoservice Srl (che aveva in appalto il Comune di Imperia fino ad alcuni mesi fa) e tre Rti (reti temporanee di impresa): la prima è formata da ‘Egea Ambiente’ e da Acsm-Agam Ambiente, quindi quella formata dalla De Vizia (oggi ad Imperia) e dalla Urbasera. Infine la Rti formata da Docks Lanterna (che gestisce il servizio a Ventimiglia e Bordighera), Idealservice e San Germano Spa.

Da tempo si parla dell’appalto che coinvolge 18 comuni del comprensorio intemelio, per arrivare a Bordighera e Ospedaletti, alle porte di Sanremo. A causa del Covid gli appalti dei singoli comuni hanno subito una proroga ed ora c’è grande attesa per il nuovo, che mette in pista il bando europeo da 95 milioni di euro.

L’appalto ha la durata di 7 anni e sono ammessi a partecipare società in forma singola o associata, che alla data di presentazione dell’offerta risultino in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti. Tra questi l’aveva gestito la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani per una popolazione media annua residente servita di almeno 50.000 abitanti e l’esecuzione, negli ultimi tre anni, della raccolta porta a porta per una popolazione media annua residente, non inferiore a 25.000 abitanti.

Un appalto molto atteso soprattutto a Ventimiglia, che è anche comune capofila e dove la differenziata è particolarmente bassa.