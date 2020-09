Tubazione del Roya ridotta a un colabrodo: Consiglio e Saluzzo (Psi) "Usare il Recovery Fund per l'acquedotto"

“La rottura dell’acquedotto è l’ennesimo dramma che sta vivendo la provincia di Imperia. Oggi che abbiamo risorse importanti che arrivano dall’Europa, la nostra proposta è che non si facciano provvedimenti disorganici ma che si realizzino importanti interventi strutturali sull'intera rete idrica, anche per traguardare una nuova e decisa prospettiva per la gestione pubblica dell’acqua”.

Intervengono in questo modo Paola Consiglio e Roberto Saluzzo, candidati del Psi sul guasto di oggi a Imperia. “Gli acquedotti del Roja, che sono state opere avveniristiche quando sono state pensate e eseguite, oggi vanno ripianificate con una visione precisa. Il Recovery Fund è un’opportunità unica che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare”.