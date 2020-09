Santo Stefano al mare: Raffaella Milli,candidata alle prossime elezioni comunali con la lista "Insieme per Pallini Sindaco" si presenta

Raffaella Milli agente immobiliare, candidata alle prossime elezioni amministrative comunali con la lista "Insieme per Pallini Sindaco" si presenta agli elettori:

"Sono Raffaella Milli, mamma di un ragazzo di 15 anni, nata e cresciuta in un paesino vicino a Biella e oggi cittadina di Santo Stefano. Sono agente immobiliare e faccio questo lavoro dal 1997. In questi 27 anni ho fatto dell’ascolto, della condivisione, della risoluzione dei problemi e dello spirito di squadra il mio pane quotidiano. Sono proprio i concetti che portano alla partecipazione di tutti, i punti cardine del programma della nostra lista. Una squadra unita e compatta con un progetto ambizioso, pronta ed entusiasta. Abbiamo forti motivazioni e desideriamo riconquistare un paese partecipativo e collaborante, abbiamo una visione di INSIEME per un paese meraviglioso com'è Santo Stefano al mare; perchè INSIEME si può fare tanto, INSIEME si può fare, a volte, quasi tutto.

Mai come oggi è importante il voto di tutti, mai come oggi il termine INSIEME racchiude l'essenza della comunità che rappresentiamo.

I ragazzi di Santo Stefano, non hanno alternative se non camminare per il paese o per la ciclabile: uno spazio loro dedicato darebbe una valida alternativa per una maggiore interazione. Allo stesso modo sarebbe importante dare loro anche un'area esterna sicura dove poter giocare a pallone, basket o pallavolo.

Da gennaio è entrata a fare parte della mia famiglia anche una cagnolina, che di 'ina' ha poco visto che pesa 23 kg: da qui è sorta l’esigenza di avere uno spazio dedicato ai nostri amici a 4 zampe come una spiaggia anche per cani ad esempio o un'area attrezzata che, anche se ad oggi esiste, potrebbe essere migliorata.

Le idee sono tante, la voglia di fare anche, mancate voi!"