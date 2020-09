Sanremo: reparti del 'Borea' prossimi al ritorno alla normalità post Covid, la soddisfazione di Antonio Bissolotti

Antonio Bissolotti, il candidato alle elezioni regionali nella lista Liguria Popolare – Forza Italia per Toti presidente, è intervenuto in merito ai reparti ospedalieri dell’Asl 1, prossimi al ritorno alla normalità post Covid.

“Prendo atto con soddisfazione – ha affermato Bissolotti – che l’azienda sanitaria locale abbia preso l'impegno di tornare al più presto alla sua regolare quotidianità, ripristinando i reparti come nel periodo pre-Covid. La nostra conferenza stampa dei giorni scorsi incentrata sulla sanità, ha stimolato le coscienze, soprattutto in questo momento molto difficile dal punto di vista sanitario sia per l'utenza, sia per gli addetti ai lavori che con grande sacrificio e dedizione hanno affrontato la straordinaria emergenza da Coronavirus”.