Mercoledì l’europarlamentare Massimiliano Salini a Imperia con Luigi Sappa per affrontare il tema dei fondi europei

Un migliore utilizzo dei Fondi Europei in vista del Recovery Fund. Sarà questo il tema al centro dell’incontro, in programma domani alle 18, alla biblioteca civica di Imperia. Interverrà l’onorevole Massimiliano Salini, parlamentare europeo di Forza Italia, che sarà al fianco di Luigi Sappa, candidato per Forza Italia/Polis al Consiglio regionale. Introdurrà l’incontro il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. L’incontro è aperto alla cittadinanza e per accedere alla sala sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Sottolinea Luigi Sappa: "L’incontro con l’onorevole Salini sarà di fondamentale importanza per pianificare un’azione di governo, concertata fra Regione e Parlamento europeo, volta a garantire l’arrivo in Liguria e in particolare nel nostro Ponente, di fondi importanti, necessari a garantirci un salto di qualità sul fronte delle infrastrutture e non solo".