Manca l'acqua in provincia di Imperia: Chiappori "Gente incazzata, forse bisogna dare al popolo la voglia di sfogarsi"

Senza freno, Giacomo Chiappori, sindaco di Diano Marina e candidato alle elezioni regionali di fronte all'ennesimo guasto che ha colpito la condotta del Roja 1 lasciando mezza provincia di Imperia senza acqua. La rottura accade nel giorno della riunione dei sindaci per Rivieracqua e a margine dell'incontro in comune a Sanremo, Chiappori ha voluto fornire la sua chiave di lettura: "Pensavamo di aggiustare la perdita sulla Rabina entro la mezzanotte, cosa che è stata fatta e poi ne è saltato un altro pezzo. - spiega Chiappori - Quindi oggi non ci sarà erogazione per niente. Io che sono io e ho un azienda turistica ho le riserve finite. Fortunatamente mi aggiusterò in qualche maniera perchè siamo a fine estate, perchè i clienti meno del meno".

Secondo Chiappori le responsabilità sono chiare: "Questa è la conseguenza dei fenomeni che hanno amministrato l'acqua da trent'anni. Fenomeni che hanno preso solo soldi, non hanno sostituito tubi e hanno introitato 0,50 in più dal golfo dianese e ancora oggi, io avrei messo a posto questo problema, lo dico non perchè sono presuntuoso, questi fenomeni si sono riusciti a far dare dal fenomeno di Genova, 2 milioni di euro che erano quelli che servivano a mettere a posto il tubo che portava l'acqua a Diano Marina. Fenomeni di qui, fenomeni di là, oggi abbiamo un tubo che non è sistemato, 2 milioni consegnati a chi non doveva riceverli ma soprattutto a un'azienda che nel tempo ha lascito diventare obsoleti i tubi in maniera incredibile, come disse un governatore, parecchi anni fa, in sala consigliare a Diano Marina, "Vi dovreste vergognare di non avere accantonato una lira e venire qui a dire che venite solo a mettere a posto i tubi quando si rompono'".

"Queste sono le verità e per questo c'eravamo inventati, una Rivieracqua , un ente di gestione per tutta la provincia per evitare che ci fossero i fenomeni. - prosegue - Una gestione di tutti i Comuni. Una gestione vera, dove i fenomeni non sono entrati e hanno cercato anche di mandarla a fondo questa società. È vergognoso quello che sta succedendo. Vergognoso da parte dei fenomeni di Imperia e di Genova che oggi si presentano a dire che forse loro hanno risolto i problemi. quali problemi? Nessuno. Non è campagna elettorale, questo è lo sfogo di un sindaco che si chiama Giacomo Chiappori. Lasciate perdere quello che farò domani. Oggi è lo sfogo di un sindaco che aveva detto, urlato, mandato una proposta. Sono arrivati dei soldi e a chi li hanno dati? A quelli che i tubi li hanno lasciati marcire e adesso li rimettono a posto. niente a che vedere con la gente che lavora, con i tecnici di Amat. E' vergognoso quello che sta accadendo. Oggi sono due giorni che siamo senza acqua".

Poi, sull'imminente incontro per Rivieracqua, Chiappori torna a bomba: "Siamo di fronte a dei bilanci e visto che sono anche presidente, a doverli approvare. Altrimenti avremo delle conseguenze ancora peggiori. Quindi se i bilanci quadrano come dovrebbe essere li facciamo quadrare ma l'urlo sarà pesante: Attenti! Voi che siete fuori entrate e fate girare la faccenda, sennò vi mandiamo la gente a prendervi a schiaffi. Io non ci vado ma qualche d'uno adesso è talmente incazzato che gliela fa finire di fare il fenomeno".