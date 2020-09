Elezioni regionali, Sappa: "Per il territorio e il turismo di Imperia dobbiamo puntare sulla bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa" (Video)

Turismo ed infrastrutture: un binomio imprescindibile che deve essere rilanciato, e riprogrammato insieme, per la provincia di Imperia. Tematiche queste che sono al centro del programma di Luigi Sappa, candidato alle prossime elezioni per il centrodestra alla carica di consigliere regionale e capolista di Forza Italia e Liguria Popolare, la coalizione appoggiata anche da Polis, associazione politica presieduta dallo stesso Sappa, il cui presidente onorario è il sindaco di Imperia nonché ex ministro Claudio Scajola, a sostegno del governatore uscente Giovanni Toti.

"Diceva Boine: 'La Liguria terra avara e bellissima'. Tale è e a maggior ragione lo diventa in termini di accessibilità quindi di infrastrutture viarie. Noi non possiamo pensare, dichiara Sappa, che il turista che vuol venire qui nel ponente ligure debba subire le 'forche caudine' di un viaggio tale da fargli considerare altre mete più facilmente raggiungibili. Questo cosa comporta? La rivisitazione della viabilità a livello autostradale: abbiamo un'unica autostrada da Ventimiglia a Genova che non si può raddoppiare, l'ipotesi avanzata più volte dal territorio - da ultimo rilanciata con forza dal sindaco di Imperia Scajola - è quella di creare una bretella che da Albenga raggiunga più facilmente Milano, il centro della Lombardia, e dia lo sfogo necessario per evitare l'imbuto di Genova. Se noi coltiviamo, insistiamo e crediamo in quest'opera riusciamo a deviare, e a ricevere nel contempo, il flusso di traffico che da Milano, attraverso Predosa, Carcare ed Albenga, arriva velocemente nel nostro ponente ligure".

Questa, però - secondo Sappa- non è l'unica iniziativa che deve essere intrapresa, ma anche la viabilità provinciale, fondamentale per l’entroterra e non solo, ha bisogno di interventi ed approcci nuovi. "L'altra grande opportunità che ci è data, prosegue Sappa, e che purtroppo è stata trascurata perché la Provincia è stata destabilizzata in questi anni, sostanzialmente è stata demolita dalla legge Delrio, è quella della rete viaria comunale o provinciale: sono 780 km di viabilità che da Ranzo arrivano al confine e che attraversano tutto l'entroterra, collegando i comuni. Questo collegamento deve essere mantenuto: come? Non certo più con i cantonieri di una volta che erano una rete indispensabile per il territorio, esercitavano una funzione unica. Adesso bisogna evolvere verso altre forme di finanziamento ai comuni o direttamente a coltivatori diretti, a cooperative, o comunque a coloro che vivono sul territorio. Assegnare loro la manutenzione della strada che percorrono ogni giorno e che a maggior ragione hanno interesse a mantenere, finanziandoli e consentendo loro di avere un reddito per mantenere questa viabilità interessantissima, alternativa anche all'Aurelia, in efficienza 12 mesi all'anno".