Elezioni regionali: riapertura delle scuole, Chiappori contro Toti "Senza idee e inadatto, va rimosso"

"Lo Stato e la Regione non sono attrezzati per garantire l'apertura delle scuole in sicurezza". E' quanto denuncia Giacomo Chiappori, candidato presidente di Grande Liguria, in corsa alle elezioni regionali del 20 - 21 settembre.



Sulla questione scuola a pochi giorni dalla riapertura del 14 settembre, Chiappori punta il dito contro l'amministrazione regionale uscente: "Sentite cosa ha testualmente dichiarato il Presidente (ancora per poco) della Regione Liguria su un tema che vede al centro la salute dei nostri ragazzi: 'Al momento non abbiamo deciso niente – risponde Toti alla domanda specifica -Se la domanda è cosa decideremmo oggi, si va avanti come programma, se la domanda è dopodomani, risponderò dopodomani'. Il modello Toti è vivere alla giornata, senza programmare nulla" - afferma il candidato presidente di Grande Liguria



"Andiamo alla giornata, chi vivrà vedrà, speriamo in Dio, qualche santo provvederà. - conclude Chiappori- Un Presidente senza idee è totalmente inadatto e va rimosso.