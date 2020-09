Elezioni regionali. Infrastrutture e progetti per il Ponente, Marco Scajola (Cambiamo): “Fondamentale lavorare su collegamenti e rigenerazione urbana” (Video)

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Marco Scajola, candidato al consiglio regionale tra le fila della lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’ sta incontrando molti residenti del Ponente per porre l’accento in particolare sulla questione delle infrastrutture e dei progetti per il futuro di una terra troppo spesso dimenticata.

Ai nostri microfoni Marco Scajola fa il punto su infrastrutture e progetti per il Ponente e per la provincia di Imperia. Importante anche il passaggio sull’incontro di qualche giorno fa tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, dal quale è emersa la volontà di portare avanti i progetti della nuova scuola all’interno del deposito RT di San Martino e del tanto atteso PalaFestival in piazza Colombo.

L’intervista a Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente)