Elezioni regionali, Gianni Berrino: “Da candidato condivido le proposte dell'associazione Papà separati”

“Come candidato al Consiglio Regionale condivido pienamente le proposte dei Papà Separati Liguria”. Gianni Berrino accoglie con favore le richieste giunte ai candidati alle prossime elezioni regionali da parte dell'Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione.

“Sono tutte legittime e assolutamente da portare avanti per tutelare i padri (ma anche le madri) troppo spesso penalizzati economicamente e moralmente. Nel caso in cui la mia esperienza in Regione fosse confermata dagli elettori, mi farò carico di sostenere presso gli organi competenti le urgenti richieste dell'associazione quali, ad esempio, l'istituzione del registro di bigenitorialità, l'applicazione della legge regionale per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà, il maggiore controllo sui servizi sociali e il superamento dei limiti del gratuito patrocinio”.