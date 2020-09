E' previsto per le 11.30 del 17 settembre in piazza Colombo a Sanremo il comizio di Matteo Salvini

E’ ricaduta su Sanremo la scelta della Lega per il comizio di Matteo Salvini, programmato per giovedì 17 settembre nella nostra provincia, a chiusura della campagna elettorale per le prossime consultazioni regionali del 20 e 21.

Il leader del Carroccio, che nelle settimane scorse aveva già parlato al pubblico della Lega ponentino nel comizio di Ventimiglia, tornerà quindi sulla riviera di Ponente e parlerà agli elettori da solettone di piazza Colombo. Al momento la conferma ufficiale non è ancora arrivata, visto che il partito ha fatto le domande del caso e devono arrivare le risposte dalle autorità competenti.

Se tutto andrà come previsto dalla Lega, il comizio di Matteo Salvini si svolgerà alle 11.30. Al momento, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non sono previsti altri appuntamenti per Salvini in provincia, mentre dovrebbero esserne organizzati altri nel resto della regione.